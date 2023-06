Wo die Natur zum Schwimmen einlädt

Erst 2021 wurde der familiäre Oberwaltersdorfer Badeteich generalsaniert und neu hergerichtet, aber auch heuer wurden einige Verbesserungen vorgenommen.

Durch einen Abstellraum können Gäste ihre Liegen und diverse weitere Badegegenstände nun problemlos beim Teich lassen ohne diese bei jedem Besuch mitnehmen zu müssen. Ein neuer Ticketautomat ermöglicht einen schnelleren Eintritt. Der Teich eignet sich sowohl für Nichtschwimmer als auch Schwimmer, verfügt er schließlich über eine barrierefrei zugängliche Flachwasserzone. Ein Kinderspielplatz sorgt für die Unterhaltung außerhalb des Wassers. Und wer Hunger oder Durst bekommen sollte, kann sich im Restaurant Wolke7 mit leichten, sommerlichen Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Die Mitnahme von Hunden ist nicht erlaubt.

Die NÖN Bewertung:Buffet vorhanden: Barrierefreier Einstieg möglich: Parkmöglichkeiten vorhanden: Hunde nicht erlaubtSchattenplätze vorhanden: Kinderspielplatzelplatz vorhanden:

Der Bezirk Mödling punktet mit vielen Naturgewässern. Aus ehemaligen Schottergruben, entstanden beim Bau der A2, wurden Teiche. Diese sind entweder im Privatbesitz und nicht oder nur eingeschränkt öffentlich zugänglich oder im Besitz einer Gemeinde, die ein Badeparadies geschaffen hat.

In der Marktgemeinde Guntramsdorf gibt es zwei Badeteiche: Den Ozean für Familien und Jugend und den naturbelassenen Windradlteich, der sehr zur Entspannung. geeignet ist.

Der Sportliche: Badeteich Ozean

Der Ozean-Badeteich erhielt vergangenen Sommer eine neue Badeinsel, außerdem wurde gezielt in die Infrastruktur investiert, um saubere Sanitäranlagen zu gewährleisten. Das Buffet vor Ort wird unter dem Motto „Palmentraum“ geleitet und sorgt für Urlaubsatmosphäre.

Für Unterhaltung ist gesorgt durch die große Liegewiese, auf der gespielt werden kann sowie durch die Beachvolleyballplatz und die geplanten Tischtennis-Tische. Der Ozean ist der Treffpunkt für Jugendliche, das ist auch den drei Beachvolleyballplätzen geschuldet. Für Familien mit Kleinkindern gibt es einen eigenen Bereich und auch ein seichter Zugang zum Teich lädt Nichtschwimmer ein. Wer eine schnelle Abkühlung möchte, kann über Badestege in den Teich springen.

Die NÖN Bewertung:Buffet vorhanden: BarrierefreieEinstieg möglichch: Parkmöglichkeiten vorhanden: Hunde nicht erlaubtSchattenplätze vorhanden: Sportanlagen für Jugendliche vorhanden:

Der Entspannte: Badeteich Windradelteich

Der Windradlteich bietet die Möglichkeit, einen entspannten Badetag in der Natur zu genießen und mit einem gediegenen Abendessen im Restaurant „Südufer“ abzuschließen. Für Schatten sorgen Bäume und Sträucher rund um den Teich.

Ein barrierefreier Zugang ist bei beiden Locations ausschließlich auf das Seegelände möglich, Vorrichtungen für einen barrierefreien Wassereinstieg gibt es nicht. Auch Hunde sind nicht erlaubt.

Die NÖN Bewertung:Buffet vorhanden: Barrierefreier Einstieg möglich: Parkmöglichkeiten vorhanden: Hunde nicht erlaubtSchattenplätze vorhanden: Kinderspielplatz vorhanden:

Der Vielseitige: Badeteich Laxenburg

Auch die Marktgemeinde Laxenburg lädt zur Entspannung am Wasser ein. Romantische Plätze zum Ausruhen gibt es hier genauso wie einen Spielebereich für Kleinkinder. Der Badeteich bietet Erholung und Spaß für groß und klein. Es gibt einen Beachvolleyballplatz, einen Kleinkinderbereich mit Flachwasserzone und einen Spielplatz mit Sonnensegel. Eine begrenzte Anzahl an gratis Parkplätzen steht zur Verfügung, es wird allerdings darauf hingewiesen, wenn möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Um Ruhe und Entspannung zu gewährleisten, gibt es ein begrenztes Kontingent an Tageskarten, die im Vorfeld online zu kaufen sind.

Auch ein barrierefreier Einstieg ist mit Hilfe eines Handlaufes im flachen Schotterbereich möglich. Für die jüngsten Gäste gibt es neue Spielgeräte.

Die NÖN Bewertung:Buffet vorhanden: Barrierefreier Einstieg möglich: Parkmöglichkeiten vorhanden: Hunde nicht erlaubtSchattenplätze vorhanden: Kinderspielplatz vorhanden:

Der Jugendtreffpunkt: Kahrteich in Wiener Neudorf

In Wiener Neudorf ist der Kahrteich stark gefragt bei der Jugend, vor allem aufgrund seiner vier Beachvolleyballplätze. Während Hauptwohnsitzer keine Probleme haben, eine Jahreskarte zu bekommen, wurde für Auswärtige ein Jahreskartenkontingent von 200 Stück aufgelegt. Tageskarten sind beim Ticket-Automaten zu bekommen. Generell bietet der Kahrteich für groß und Klein viele Attraktionen, ein Piratenschiff ist das Highlight für kleine Kinder, während sich die Jugendlichen auf den Sportplätzen austoben. Erwachsene können im Calisthenics-Park ihre Muskelkraft stählen.

Die NÖN Bewertung:Buffet vorhanden: Barrierefreier Einstieg möglich: Hunde nicht erlaubtSchattenplätze vorhanden: Parkmöglichkeiten vorhanden