Silke Ebster nimmt ihre Leser mit auf spannende Zeitreise

30 Villen hat Ebster ausgewählt, bei denen sie Einblicke in die Reihen ihrer Besitzer gibt. Schon in ihrer Dissertation hat sich die Leiterin des Bad Vöslauer Stadtmuseums mit den Villen ihrer Heimatstadt auseinandergesetzt. Sie selbst ist in der Carolinen-Villa aufgewachsen, „dabei hat sich ausgerechnet die Namensgeberin Caroline bei den Recherchen für das Buch als ganz besonders schwer zu fassen herausgestellt“ erzählt Ebster. Fündig würde sie schließlich in der Person der Caroline Edle von Fischer, der Tochter des k. k. (Unter-)Leutnants Josef Kantner, die den um 35 Jahre älteren Witwer Alois Ritter von Fischer am 20. Oktober 1842 heiratete. Starke Frauenpersönlichkeiten lebten ebenso in Bad Vöslaus Villen wie ganze Familienclans, die das gesellschaftliche und politische Leben der Kurstadt prägten.

Der tatsächliche Aufschwung Bad Vöslaus als Kurort begann Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Bau der Südbahn. Dank dieser Eisenbahnverbindung konnten die Erholungssuchenden direkt aus Wien nach Bad Vöslau reisen. Und auch die Nähe zur Stadt Baden, wo das Kaiserhaus residierte, „war sicher mit ein Grund, warum sich viele Familien in Bad Vöslau ansiedelten“, weiß Ebster. Denn eigentlich ist der Kurort Bad Vöslau ein Paradoxon: Wohlhabende, großbürgerliche und adelige Familien, die sich zur Kur im Thermalbad und im Kurpark einfanden auf der einen Seite, arme, wohl auch ausgebeutete Arbeiter der Kammgarnfabrik auf der anderen Seite. „Es geht aber aus den historischen Quellen nicht hervor, ob und wie sich diese beiden Welten in Bad Vöslau begegnet sind“, bedauert Ebster.

Spuren der Persönlichkeiten konsequent gefolgt

Ausgewählt hat sie für das Buch Villen, deren Besitzer interessante Persönlichkeiten waren, die ihre Spuren in der Geschichte der Stadt hinterlassen haben. Doch auch Kommissar Zufall führte Ebster auf die Spur von ungewöhnlichen Frauen wie Ida Jolles. „Ich bin auf eine Rechnung gestoßen, da stand J.Jolles Studio darauf. Den Begriff habe ich interessant gefunden“, erläutert Ebster. Sie recherchierte weiter und stieß auf eine Lebensgeschichte, aus der normalerweise Hollywood seine Storys strickt. Ida Jolles verbreitete die Petit Point Stickerei in großem Stil, sie fertigte die Entwürfe an, nach der bis zu 20.00 Stickerinnen in Heimarbeit arbeiteten, um etwa die charakteristischen Geldbörsen herzustellen. Das Nazi-Regime zwang auch ihre Familie zur Flucht, allerdings setzte sie in Amerika ihre Arbeit fort und es gelang ihr sogar, nach dem Krieg „ihr Zeugs“, also ihr Eigentum wieder zurückzubekommen.

Schwierige Rückforderungsverhandlungen des einstigen Eigentums

Bei ihrer Recherche ist ihr klar geworden, wie menschenverachtend und zynisch bei den Rückgabeverhandlungen nach dem Zweiten Weltkrieg vorgegangen wurde. „Erst mussten die Villenbesitzer zu Preisen verkaufen, die einfach unterirdisch waren. Dann mussten die ehemaligen Besitzer mit den neuen Besitzern verhandeln, die argumentierten, sie hätten ja so viel Geld in die Erhaltung des Hauses investieren müssen und verlangten von den Vertriebenen unverschämte Preise. Die Rückgabe wurde so lange hinausgezögert wie möglich.“

Kunstsinn über Generationen vererbt

Ein schillernder Familienclan war auch jener von Sigmund Stransky. Er hatte einen unglaublichen Kunstsinn und begann im Alter von 73 Jahren noch ein Medizinstudium, das er auch fertig machte. Die künstlerische Ader hatte auch sein Enkelsohn geerbt, der 1921 in Wien geborene Ernst Goldner, der in den USA als jüdischer Vertriebener aus Österreich als Ernest Gold musikalische Weltkarriere machte - er bekam 1961 für den Film „Exodus“ den Oscar für die beste Filmmusik verliehen. Und auch dessen Sohn Andrew Gold hatte dieses Talent geerbt. Der Musiker schrieb in den 1970er Jahren den Song „Thank you for being a friend“, der in den 1980er Jahren als Titelsong der US-Serie „Goden Girls“ weltbekannt wurde.

Auch Ludwig Mandl besaß eine Villa in Bad Vöslau. Der schwerreiche Industrielle trug sich aber in die Kurlisten nie als Unternehmer, sondern stets als Privatmann ein. Der bekannteste Spross der Familie ist wohl Fritz Mandl, der letzte private Besitzer der Hirtenberger Patronenfabrik. Er machte nicht nur durch seine Geschäfte von sich reden, sondern auch durch seine Ehen. Zu seinen Frauen zählte auch Hedwig Eva-Maria Kiesler, die in Hollywood als Hedy Lamarr ein Weltstar wurde.

Alleine diese Familien würden noch ein Buch füllen. Ob es dazu kommt, verrät Silke Ebster nicht, „schauen wir einmal“, sagt die Museumsleiterin verschmitzt und lässt die Hoffnung leben, dass es doch dazu kommt.