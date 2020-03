Am 14. März, 20 Uhr, kommt „All that Jazz“ in die Bettfedernfabrik. Das Internationale Musical und Eventensemble unter Sandor Racz (Regie & Choreografie) entführt in die Welt von Fred Ebb, Bob Fosse und John Kander mit ihren unvergesslichen Songs. Unter den vielen Solisten des Abends finden sich bekannte Namen wie Michaela Khom und Laura Aya genauso wie Florian Sebastian Fitz und Rico Salathe. Eine besondere Freude ist es auch für Roman „Cisi“ Ciesielski, wieder mit dabei zu sein. Karten: 0699-19199163.