Ein Hauch von Hollywood in Oberwaltersdorf .

Am Freitag, 5. April, 20 Uhr, kommt „Ein Hauch von Hollywood“ in die Bettfedernfabrik nach Oberwaltersdorf: Das Internationale Musical und Eventensemble, unter Regie und Choreografie von Sandor Racz, entführt die Besucher in der neuen Show, mit eindrucksvollen Bühnenbildern, in die Welt der Oscar prämierten Filmklassiker und ihren unvergesslichen Songs.