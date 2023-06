Ebreichsdorfs Pfarrer Pawel Wojciga feierte gleich zwei Jubiläen

Im Rahmen einer Festmesse feierte der beliebte und engagierte Pfarrer Pawel Wojciga aus der Stadtgemeinde Ebreichsdorf am 25. Juni seinen 50. Geburtstag und sein 25-jähriges Priesterjubiläum. Die Messe fand beim Pfadfinderheim in Ebreichsdorf statt. Zahlreiche Gratulanten erschienen, um dem Pfarrer für sein Engagement in Ebreichsdorf, Unterwaltersdorf und Weigelsdorf zu danken und ihm zu gratulieren. Nach der Festmesse gab es eine gemütliche Zusammenkunft und ein Essen mit den Pfadfindern.