Bunte Drachen sorgten in Ebreichsdorf für strahlende Kinderaugen

Ein bunter Himmel über Ebreichsdorf, strahlende Kinderaugen, und glückliche Besucherinnen und Besucher - das dritte Drachenfest der NEOS Ebreichsdorf am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg. Doch nicht nur die Drachen, die in den Himmel stiegen, waren ein Highlight. Das bunte Rahmenprogramm bot für Jung und Alt das passende, von Popcorn über Zuckerwatte bis hin zu einer breiten Palette an Aktivitäten.

Waren begeistert vom Drachenfest: Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber aus Baden, Landessprecherin Indra Collini aus Brunn am Gebirge und Katharina Riegler. Foto: NEOS Ebreichsdorf

Katharina Riegler, Funktionärin der NEOS Ebreichsdorf freut sich: „Wir sind überwältigt von der großen Unterstützung und dem begeisterten Zuspruch, den wir von unserer Gemeinde und darüber hinaus erhalten haben. Das Drachenfest hat sich als fester Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders etabliert und ist mittlerweile das größte NEOS Fest in ganz Österreich geworden.“ Ein großes Dankeschön geht auch an „alle helfenden Hände, Freiwillige und Unterstützer. Ohne ihre tatkräftige Unterstützung wäre dieses Ereignis nicht möglich gewesen“.

NEOS-Gemeinderat Andreas Goldberg äußerte sich begeistert: „Das Drachenfest bringt unsere Gemeinde zusammen und schafft eine wundervolle Atmosphäre. Es ist schön zu sehen, wie die vielen Kinder sich hier amüsieren und gemeinsam Spaß haben. Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste Drachenfest im Jahr 2024.“