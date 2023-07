Dreifacher Ersthelfer bei Autobränden: Badener bekam Feuerlöscher

In seinem Hauptberuf ist der Badener Martin Strubreiter Disponent bei der Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale in Baden. Seine Aufgabe besteht normalerweise darin, nach Notrufen die Feuerwehren zu ihren Einsätzen zu alarmieren und zu koordinieren. In seiner Freizeit engagiert er sich bei der freiwilligen Feuerwehr Baden Leesdorf. Doch Martin Strubreiter ist auch abseits der Feuerwehr immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Seit November 2022 war er bereits dreimal als Ersthelfer vor Ort, wenn Fahrzeuge in Flammen aufgingen.

„Am 11. November 2022 war ich gerade auf dem Weg zu einer Ausbildung in die Feuerwehrschule in Tulln, als vor mir auf der L123 bei Langenrohr ein Traktor in Flammen aufging“, berichtete Strubreiter. Sofort alarmierte er seine Kollegen über den Notruf und griff auf seinen im Fahrzeug mitgeführten Feuerlöscher zurück. Bis zur Ankunft der Feuerwehr konnte er Schlimmeres verhindern und den Brand größtenteils löschen.

Am 5. Mai dieses Jahres stand dann vor einem Lebensmittelmarkt in Baden ein Pkw in Brand. Erneut alarmierte Martin Strubreiter seine Kameraden über den Notruf und begann sofort mit der Bekämpfung des bereits in Flammen stehenden Fahrzeugraums des Autos. Bei der Ankunft der Feuerwehren unterstützten diese ihn und konnten den Brand schließlich vollständig löschen.

Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, kam der engagierte Florian am 29. Juni auf der B18 bei Hirtenberg erneut zu einem Entstehungsbrand im Motorraum eines Pkws. Wieder einmal war es Martin Strubreiter, der die Feuerwehr alarmierte und mit seinem Feuerlöscher die Flammen bekämpfte. „Anscheinend ziehe ich solche Situationen magisch an“, schätzte Strubreiter vor wenigen Tagen ein, als er von Dieter Jost von der Brandschutzfirma Jost einen Feuerlöscher überreicht bekam. „So viel Engagement sollte belohnt werden“, sagte Jost und sorgte dafür, dass Martin Strubreiter für zukünftige „Einsätze“ bestens ausgerüstet ist.