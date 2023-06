Fahrer zu Einbrüchen in den Bezirken Baden und Mödling verurteilt

Der Angeklagte gab seine Mitwirkung bei den Einbrüchen in den Bezirken Baden und Mödling unumwunden zu. Mit einem der Mittäter, den eigentlichen Einbrechern, ist der Mann verwandt, den zweiten habe er über den Cousin kennen gelernt. Sie hätten ihn gefragt, ob er sie fährt und er habe zugestimmt. Anfangs ohne zu wissen, was die Männer planen. Am ersten Tag habe man sich in Wien mit einem Unbekannten getroffen, der dem Cousin einen Zettel gegeben hat. Darauf dürften die Adressen gestanden sein, denn sein Verwandter hätte immer wieder auf diesen Zettel geschaut und ihn dann zu den verschiedenen Häusern gelotst. Am zweiten Tag sei ihm klar gewesen, was die zwei anderen Männer so treiben. Er habe für alle Fahrten insgesamt ca. 700 Euro Bezahlung erhalten. Dass die zwei Diebe bei den sieben gelungenen Einbrüchen in Privathäusern Geld, Uhren, Schmuck, Golddukaten und Co. im Wert von über 156.000 Euro erbeutet haben, habe er nicht gewusst. „Ich habe gesehen, dass sie Tresore mitnahmen, war aber beim Öffnen nie dabei.“

Der Mann wurde zu drei Jahren Haft, davon zwei bedingt, verurteilt.