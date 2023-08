Gelungenes Fest der Freiwilligen Feuerwehr Kottingbrunn

Zum Auftakt des Feuerwehrfestes sorgte die „Open end Band“ für die musikalische Unterhaltung. Gegen 22 Uhr konnten die Gewinne der ersten Tombolaverlosung des Wochenendes übergeben werden.

Der Samstag stand um 10 Uhr ganz im Zeichen des Ferienspiels der Marktgemeinde Kottingbrunn, wo zahlreiche Kinder auf dem Gelände der Feuerwehr begrüßt werden konnten. Neben Feuerwehrauto basteln und ein wenig Wasser pritscheln, konnten noch einige weitere Stationen absolviert werden.

Gelungenes Feuerwehrfest in Kottingbrunn: Ferienspiel am Samstag. Foto: Melanie Pock | FF Kottingbrunn

Durch eine Fachfirma wurde am Samstag die Feuerlöscherüberprüfung durchgeführt, welche viele Bürger nutzten. Am Nachmittag fand die 3. Pull the Firtruck Challenge in Kottingbrunn statt. Am Abend spielte die Partyband Sunrise auf der Festbühne auf.

Sonntags starte um 9.30 Uhr die Feldmesse mit Pfarrer Walter Reichl in der Halle des Feuerwehrhauses. Dabei wurden einige Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet.

Folgende Mitglieder erhielten von der Marktgemeinde eine Ehrenurkunde:

Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze

LM Petra Braunstein

SB Melanie Pock

LM Reinhart Rathbauer

Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze

OLM Martin Fechner

OLM Alexandra Pischem

OLM Ralph Rehrl

Nach der Messe startete dann der Frühschoppen mit den Wienerwaldmusikanten. Eine besondere Überraschung gab es an diesem Tag noch für die Feuerwehrjugend, denn die Präsidentin der Faschingsgilde Carina Riepl übergab gemeinsam mit ihrem Vize-Präsidenten Christian Resch eine Spende von 1.111 Euro an die Feuerwehrjugend - „ein großes Danke für diese großzügige Spende!“, heißt es dazu seitens der FF Kottingbrunn. Gegen 13 Uhr fand die letzte Tombolaverlosung statt.

Gelungenes Feuerwehrfest in Kottingbrunn: Spende der Faschingsgilde. Foto: Melanie Pock | FF Kottingbrunn

„Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kottingbrunn möchten sich auch auf diesem Weg nochmals bei allen Besuchern sowie bei allen Spendern recht herzlich bedanken, und freuen sich schon auf das Fest im Jahr 2024“, teilt Melanie Pock, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit, mit.