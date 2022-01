Weigelsdorf: 18 Sessel geklaut

Die junge Gastronim Alice Simon hatte es durch die ständigen Lockdowns und Einschränkungen in der Branche ohnehin schon schwer. In der Nacht von 7. auf 8. Jänner musste die Wirtin auch noch einen Diebstahl hinnehmen: Bislang unbekannte Täter stahlen 18 Gartenstühle im Wert von mehr als 1.000 Euro von der Terrasse des Lokals. Dort waren diese mit Schloss und Absperrseil gesichert. Simon erzählt: „Ich habe letzte Woche am Samstag in der Früh den Diebstahl bemerkt und mich sehr geärgert. Sie haben genau 18 Stühle mitgenommen, drei haben sie stehen lassen“, sagt die junge Geschäftsfrau. Die Versicherung will den Schaden nicht bezahlen, da die Möbel im Freien standen.

„Mich ärgert es natürlich sehr, nicht nur wegen des finanziellen Schadens. Gerade in Zeiten, wo wir alle zusammen halten müssen, gibt es Menschen, die so etwas machen“, ist die junge Gastronomin enttäuscht.