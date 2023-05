Fahrräder und Vespa aus Mehrparteienhaus in Ebreichsdorf gestohlen

Am 28. April haben bislang unbekannte Täter in Ebreichsdorf zugeschlagen und bei einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus mehrere Fahrräder und einen Motorroller gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 27. auf den 28. April, als die Täter in den Fahrradkeller des Mehrparteienhauses eindrangen und die Fahrräder stahlen. Auch eine Vespa GTS 300, die direkt vor dem Gebäude auf einem Parkplatz abgestellt war, wurde entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Falls jemand etwas gesehen hat, sollte er sich an die Polizeiinspektion Ebreichsdorf unter der Telefonnummer +059133 3305-100 wenden.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.