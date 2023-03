Bremse bei den Mietpreisen in Leobersdorf

Hintergrund sind die anhaltende Teuerung bei den Wohnkosten, insbesondere bei Energie und Betriebskosten. Daher analysierte die Liste Zukunft die Mietobjekte der Marktgemeinde. Neben den Kostensteigerungen, die nicht im Einflussbereich der Gemeinde liegen, kommt die jährliche Indexanpassung, mit voraussichtlicher Erhöhung von 11,2 Prozent. „Um eine gezielte Entlastung jener Personen zu erreichen, welche diese am dringendsten benötigen, haben wir uns entschieden jene Personen zu unterstützen, welche einen Wohnzuschuss des Landes NÖ beziehen“, erklärt Florian Detter von der Bürgerliste Zukunft Leobersdorf, die einen Dringlichkeitsantrag dazu in der Gemeinderatssitzung eingebracht hat. „Diese Möglichkeit besteht für jeden Mieter der Marktgemeinde, da all unsere Objekte wohnbaugefördert sind.“ Sobald ein Mieter Wohnzuschuss beziehe, sei sichergestellt, dass er die Voraussetzungen erfülle.

Entlastung von 270 Euro brutto pro Jahr

Somit konnte für über 60 Wohneinheiten ein Sondernachlass von 50 Prozent der bevorstehenden Indexanpassung erwirkt werden. Detter sagt: „Jede dieser über 60 Wohneinheiten wird somit um durchschnittlich 22,50 Euro brutto pro Monat bzw. 270 Euro brutto pro Jahr entlastet.“ Der Sondermietnachlass ist für ein Jahr gültig und wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Zudem wurde dem Wohnungsamt die Möglichkeit eingeräumt, bei der Neuvergabe eventuell leer stehender Objekte den Baukostenzuschuss bis zum Betrag von 12 Bruttomonatsmieten (inklusive Betriebskosten) zu reduzieren. „Somit besteht künftig die Möglichkeit, eine 50m² Wohnung mit einem Baukostenzuschuss von ca. 5.300 Euro zu vergeben, was eine deutliche Reduktion darstellt.“ Auch das wurde einstimmig beschlossen.

Detter fasst zusammen: „Während andere nur ‚günstige Mieten‘ fordern, haben wir als Bürgerliste aktiv alle Wohneinheiten der Marktgemeinde aufbereitet und somit eine zielgerichtete Entlastung geschaffen.“

Seitens der SPÖ meint Vorsitzer Gerhard Tschakert: „Wir haben natürlich zugestimmt, wünschenswert wäre es gewesen das Thema im Ausschuss aufzunehmen, um wirklich allen Menschen, die auf diese Leistung Anspruch hätten, auch helfen zu können. So ist das leider nur ein überschaubarer Bereich geworden.“ Ähnlich ÖVP-Gemeinderat Peter Bosezky: „Besser wäre eine tiefere Diskussion im Ausschuss und Vorstand gewesen, da wir als Opposition auch unsere Ideen einbringen hätten können.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.