Badener Kunst durchs Fenster

Was ist damit gemeint, wenn eine Ausstellung in der Biedermeierstadt Baden „Statt Biedermeier“ betitelt ist?

Martina Funder und Johanna Magdalena Guggenberger haben sich darüber ihre Gedanken gemacht, die man nun im Projektraum des Kunstvereins (Beethovengasse 7) betrachten kann. Und das 24 Stunden, weil der Projektraum, eine Art Labor des Kunstvereins, straßenseitig jederzeit eingesehen werden kann. Somit macht die Kunst einen Schritt mehr in die Öffentlichkeit. Man braucht nur durch ein Fenster zu blicken, der Projektraum wird zum Guckkasten in den Kunstraum.

Die beiden Künstlerinnen sind von ihrem fachlichen Background grundverschieden: Martina Funder ist freischaffende Künstlerin, studierte Ölmalerei in Wien und Keramik in Linz, sie lebt und arbeitet in Baden. Funder schätzt die Ruhe der biedermeierlichen Kleinstadt, hier kann sie sich auf ihre Tonobjekte und Ölbilder konzentrieren. Sie pendelt dann aber doch zwischen dem Hier und der Welt da draußen: „Meine Ideen schöpfe ich aus meiner unmittelbaren Umgebung und aus meinen Erlebnissen auf zahlreichen Wanderreisen in Asien und anderen Ländern.“

Brückenschlag zwischen Menschen und Kunst

Johanna Magdalena Guggenberger studierte Kultur- und Sozialanthropologie, Arabistik und Islamwissenschaften sowie Bildende Kunst in Wien, dem Libanon und Pakistan. Guggenbergers Kunst ist auch vom Alltag beeinflusst und sie arbeitet mit scheinbar alltäglichen Objekten. Sie versucht, jenseits des Sichtbaren zu gelangen, indem sie ihre Objekte in eine neue Form gießt.

„So schaffe ich neue Geschichten und Bedeutungen, aber auch Raum für neue Betrachtungen und Erfahrungen.“ Die Ausstellung „Statt Biedermeier“ entstand aus einer Zusammenarbeit zweier völlig unterschiedlicher Künstlerinnen, die eine differenzierte Herangehensweisen an die Welt haben.

Der Kontrast der beiden ist auch der Tatsache geschuldet, dass sie in verschiedenen Generationen verhaftet sind, aber auf dieselbe Stadt reagieren. Die Duo-Ausstellung, mit Malereien von Funder und skulpturalen Objekten von Guggenberger arbeitet spielerisch mit der Biedermeier-Bewegung, wo man sich in Salons traf, um zu politisieren.

Noch Fragen? Am 15. April am Nachmittag sind beide Künstlerinnen anwesend

Heute spielt sich das private Leben hinter immer gleicher werdenden Fassaden ab, Funder und Guggenberger üben mit ihrer Schau strenge Gesellschaftskritik, die man erst einmal in Beziehung zu sich und seinem eigenen Leben setzen muss. Schneller geht‘s, wenn man die beiden Künstlerinnen am 15. April nachmittags im Kunstverein-Projektraum besucht und zu „Statt Biedermeier“ befragt.

Ein Paar Megaphone. Es ist eine Welt mit geordneten Verhältnissen, die da draußen wohnt, dauernd in der eigenen Echokammer verhaftet und den Materialien, die im Salon nie etwas zu tun hatten, den Vogel zeigt, diesmal ganz banal mit dem Finger an ihre Stirn tippend. Statt Biedermeier. Foto: Kunstverein Baden

