Earth Hour Auch in Baden gehen am 26. März um 20.30 Uhr die Lichter aus

Lesezeit: 2 Min RB Red. Baden

Foto: psb/Jeremiah Armstrong7wwf-Canada

Die Stadtgemeinde Baden beteiligt sich am 26. März an der weltweit größten Klimaschutzaktion, der „Earth Hour“. Dabei sollen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die Außenbeleuchtungen an Gebäuden symbolisch abgeschaltet werden.