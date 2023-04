Info-Tag als Protestaktion:„Ja zur Bahn - Nein zur Auwaldzerstörung“

Kühle Temperaturen und starker Regen hielten die Mitglieder der Bürgerinitiative „IG Schleife Ebenfurth/Unter Au“ vergangenen Samstag nicht davon ab auf ihre Anliegen im Rahmen eines Info-Tages aufmerksam zu machen. Konkret geht es den Aktivisten um die Verhinderung des geplanten Neubaus einer Bahnstraße der ÖBB, der durch das Natura 2000 Gebiet Feuchte Ebene - Leithaauen führen soll.

Am Parkplatz des Tennisvereins Ebenfurth konnten sich Interessierte über das Projekt und die Ziele der Bürgerinitiative informieren lassen und sich außerdem bei einer Führung selbst ein Bild des betroffenen Au Gebiets machen. Die Beteiligten der Bürgerinitiative sehen durch den Bau der Trasse das Schutzgebiet gefährdet, außerdem sei das Projekt „zu wenig durchdacht und planerisch eine Sackgasse“, positioniert sich der Sprecher der Bürgerinitiative Bernhard Haschka und fügt hinzu: „Dafür sollte dieses wertvolle Gebiet nicht zerstört werden.“

„Das Ziel ist gut, der Weg ist falsch“

Der generelle Ausbau der Bahn wird begrüßt, wie die Aktivisten immer wieder betonen. Das derzeitige Projekt mit der Variante durch die Au sei allerdings ein „No-Go“, hält Haschka fest. Mit der aktuellen Planung sehen die Umweltschützer sowohl das Naherholungsgebiet, als auch dessen einzigartige Flora und Fauna bedroht, die Mitglied Maria-Theresia Melchior als „Arche Noah“ bezeichnet. Die Bürgerinitiative verlangt nach einer besseren Lösung. Vorschläge ihrerseits sind die Null-Variante oder die „kleine Schleife“, die die umweltfreundlichste Möglichkeit darstellt.

Keine Unterstützung seitens der Politik

Von den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden erhalten die Aktivisten laut eigenen Angaben keine Unterstützung. Die Gemeindevorsteher hielten sich entweder bedeckt oder ständen dem Projekt positiv gegenüber. Pottendorfs Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ) stattete dem Info-Tag einen Besuch ab, zu einem Gespräch mit den NÖN erklärte er sich jedoch nicht bereit.

Großverhandlung und EU als letzte Hoffnung

Im Mai oder Juni wird eine Großverhandlung in Ebenfurth stattfinden, die über die Endgültigkeit des Projekts entscheiden wird. Bis dahin möchten die Beteiligten der Bürgerinitiative Druck auf die EU ausüben, die das Projekt allenfalls verhindern könnte. Ein weiteres Ziel der Aktivisten ist die transparente Information der Bürger in den betroffenen Gemeinden, die bis jetzt nicht ausreichend umgesetzt wurde. Um eben dieser Unwissenheit vieler Bürger entgegenzuwirken, veranstalteten sie ihren Info-Tag.

ÖBB sieht viele Vorteile in „komplexen Projekt“

Keinen Grund zu Protesten sehen hingegen die ÖBB. Sprecher Christopher Seif weist darauf hin, dass „das ganze Projekt sehr komplex ist“. Es liege nicht in der Absicht der ÖBB, wertvolles Augebiet zu zerstören. Diesen Eindruck erwecke die Bürgerinitiative dadurch, dass sie bei der Veranstaltungseinladung zum Infotag irreführende Fotos verwendet habe. „Die beiden Fotos auf der Veranstaltungseinladung der Bürgerinitiative stammen aus Teilen des Augebietes, die von unserer Trassenführung nicht berührt werden. Die Bilder zeigen die sensibelsten Bereiche des Natura 2000-Gebiets, die durch die von uns favorisierte Trasse geschützt werden. Der Flusslauf der Leitha wird durch die Trassenführung nur ein einziges Mal, nämlich am Ortsbeginn von Neufeld, berührt. Dort wird die bereits bestehende Brücke neu errichtet und der Mittelpfeiler ausgespart, was im Falle von Hochwasser vorteilhaft ist.“

Die Attraktivierung der Pottendorfer Linie zwischen Wampersdorf und Ebenfurth inklusive Errichtung der Schleife Ebenfurth schaffe für Pendlerinnen und Pendler aus dem Nord- und Mittelburgenland eine attraktive Zugverbindung nach Wien und endlich eine konkurrenzfähige Alternative zum Auto. Eine Fahrtzeit von 45 Minuten zwischen Eisenstadt und Wien wird in Kombination mit weiteren Projekten Realität. Die von Seiten der ÖBB favorisierte Trasse wird derzeit im Umwelt- und Klimaschutzministerium im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Vergleich mit anderen möglichen Linienführungen hinsichtlich Auswirkungen auf Mensch und Natur geprüft.

Jede Variante erfordert Querung des Augebiets

Seif hält fest: „Jede der möglichen Varianten erfordert eine Querung des Augebiets (Natura 2000). Durch die ÖBB präferierte Variante gewinnt der Bahnhof Neufeld als Ein- und Aussteigepunkt für seinen Einzugsbereich größere Bedeutung, da Züge von dort künftig ohne Wartezeit in Ebenfurth über Pottendorf nach Wien fahren. Die Fahrzeit von Neufeld an der Leitha nach Wien Meidling reduziert sich voraussichtlich auf 26 Minuten, das ist z.B für einen Neufelder Pendler ein Fahrtzeitgewinn von rund 22 Minuten täglich. Der Bahnhof Ebenfurth – im Endausbau barrierefrei und modernisiert – wird zukünftig von Eilzügen bedient, die zwischen Wr. Neustadt und Wien verkehren, damit wird auch hier eine optimale Anbindung an Wien gewährleistet.“

Schleife Ebenfurth bringt für Pendler viele Vorteile

Die Schleife Ebenfurth ersetze das aufwändige und zeitintensive Wenden der Züge in Ebenfurth, erlaube die Auflassung der bestehenden Bahnstrecke mitten durch das Ortsgebiet inklusive Auflassung der Eisenbahnkreuzungen und bringe Lärmschutz für den gesamten Ort. Aufgrund der Attraktivierung des Bahnhofs Neufeld wird der Bahnhof Ebenfurth durch Einpendler aus dem Umfeld weniger belastet, diese haben nicht mehr die Notwendigkeit die Ortsgebiete Neufeld und Ebenfurth zu durchfahren, „das reduziert die Verkehrsbelastung dort“.

Diese Argumente überzeugen die Aktivisten nicht. Die Mitglieder der Bürgerinitiative werden nicht aufhören für ihr Vorhaben zu kämpfen, bis es zu einer definitiven Entscheidung kommt. Ihr Leitspruch bleibt: „Ja zur Bahn, nein zur Auwaldzerstörung.“

