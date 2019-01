Nachdem einen Hauptwasserleitung in Trumau gebrochen ist, hatte Ebreichsdorf am Donnerstagvormittag kein Wasser.

Am Bahnhof in Trumau ist es in der Nacht zu einem Defekt in der Hauptwasserleitung gekommen. Ca. 20.000qm Wasser sollen dort ausgeflossen sein und haben unter anderem die Schienen der Aspangbahn überflutet. Diese musste daher den Betrieb vorerst einstellen.

Durch den Bruch der Wasserleitung waren in Ebreichsdorf um die 4.500 Haushalte ohne Wasser. „Wir haben bereits damit begonnen die Versorgung von Ebreichsdorf über andere Leitungen sicherzustellen“, so ein Mitarbeiter des Wasserleitungsverbandes am Vormittag.

Schulen und Kindergärten wurden von den Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf mit Wasser versorgt.

Update: Wasserversorgung wieder hergestellt

Seit ca. 13 Uhr ist Ebreichsdorf wieder mit Wasser versorgt. Über andere Leitungen konnte die Wasserversorgung wieder hergestellt werden. Auch private Ebreichsdorfer die einen Brunnen haben, stellten Wasser für die Bevölkerung zur Verfügung.

Am Bahnhof in Trumau wird derzeit an der Behebung des Schadens gearbeitet (Fotos unten). Die Leitung ist auch an einer weiteren Stelle ca. 1,5 km von Trumau, zwischen Trumau und Traiskirchen gebrochen. Diese Schadstelle wird anschließend behoben.

www.monatsrevue.at