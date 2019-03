Am Freitagabend gegen 21 Uhr war der Mann mit seinem Wagen auf dem Bahnübergang in der Rechten Bahnzeile in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gleisen der Pottendorfer Linie gelandet. Der Lenker konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und sich in Sicherheit bringen.

Die Notfallzentrale der ÖBB sperrte sofort die Bahnstrecke und alarmierte die Feuerwehr. Weiters musste ein Team der ÖBB alarmiert werden, welches die Bahnstrecke sicherte und eine Erdung der Oberleitung durchführte, damit das Auto von der Feuerwehr Ebreichsdorf sicher per Kran geborgen werden konnte.

Der Wagen konnte dann fahrbereit auf der Fahrbahn abgestellt werden. Nicht mehr fahrbereit war der Lenker: Ein von der Polizei durchgeführter Alko-Test ergab eine erhebliche Alkoholisierung, woraufhin dem Mann an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen wurde.

Nach ca. einer Stunde konnte die Bahnstrecke der Pottendorfer Linie wieder freigegeben werden.

www.monatsrevue.at