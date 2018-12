Seit fast 120 Jahren gibt es das Lagerhaus im Zentrum. Nun wurde damit begonnen, am weitläufigen Gelände einen neuen Baumarkt zu errichten.

„Das Lagerhaus Ebreichsdorf ist seit 1899 ein fester Bestandteil der Gemeinde und inzwischen ein wichtiger regionaler Versorger. Nun setzen wir mit dem Neubau ein klares Signal in Richtung Modernität“, so Lagerhaus-Obmann Johann Oberhofer.

2020 soll die Modernisierung des Standortes abgeschlossen sein. Der neue Standort wird eine attraktive Ausstellungs- und Verkaufsfläche auf insgesamt 4.600 Quadratmetern bieten. Herzstück des neuen Geländes wird ein neuer, großzügiger Bau- und Gartenmarkt sein, der eine Shopfläche von rund 1.700 Quadratmetern umfassen wird, erweitert durch einen rund 1.600 Quadratmeter großen Außenbereich. Direkt daran angrenzen wird ein Baustofffachhandel. Ebenfalls komplett erneuert wird die Tankstelle am Gelände.

Noch attraktiver wird das neue Lagerhaus durch eine am Gelände integrierte Billa-Filiale, die sowohl für Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer gut und schnell erreichbar sein wird.

„Nachdem ja im Vorjahr die Billa-Filiale am Hauptplatz geschlossen wurde, fehlt im Zentrum ein Nahversorger. Umso mehr freue ich mich, dass in Zukunft den Einwohnern am Lagerhaus-Gelände gleich zwei attraktive Nahversorger an einem Ort zur Verfügung stehen“, so Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ).