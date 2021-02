Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag auf einer Baustelle in Ebreichsdorf gekommen. Ein Arbeiter stürzte ca. 2,5 Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Er wurde von Sanitätern des Samariterbundes Ebreichsdorf und vom Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 erstversorgt. Anschließend wurde er von der Feuerwehr mittels Korbtrage und Kran aus der Baugrube gerettet. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Wien Meidling geflogen.