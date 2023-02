Brand von Passanten gelöscht

Am Freitag kam es am Gelände des ehemaligen Zielpunkts am Hauptplatz in Ebreichsdorf zu einem Brand. Mehrere Kartons standen in Flammen, als Anrainer die Feuerwehr alarmierten. Stadtrat René Weiner, der auch als Feuerwehrkommandant-Stellvertreter in Weigelsdorf tätig ist, schildert: "Wir waren gerade bei einem Termin im Rathaus, als wir die Rauchentwicklung sahen und wenig später die Sirenen heulen hörten.“

Zusammen mit Feuerwehrkamerad Florian Rubin nahm er sofort einen Feuerlöscher aus seinem Auto und einen vom Gemeindeamt und lief zur Einsatzstelle. Mit den Feuerlöschern und Wasserkübeln von Arbeitern einer Baustelle gelang es, den Brand zu löschen. Kommandant Michael Ditzer von der Feuerwehr Ebreichsdorf berichtet: „Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, war der Brand bereits von Passanten und unseren Kameraden der Feuerwehr Weigelsdorf eingedämmt. Wir führten weitere Nachlöscharbeiten durch.“

Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

