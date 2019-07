Wie die NÖN in den vergangenen Wochen mehrfach berichtete, wurde, seit dem bekannt wurde, dass die „Lern- und Schul-Werkstatt“ Insolvenz anmelden musste, nach einer Lösung für die betroffene Kleinkindgruppe gesucht.

28.06.2019 – Ebreichsdorf Lösung für Kleinkindbetreuung gesucht

Die Gemeinde plante ursprünglich, das ehemalige „ASK“-Gebäude am alten Sportplatz für diesen Zweck zu adaptieren. Doch Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SP, gibt zu bedenken: „Die erforderlichen baulichen Maßnahmen hätten mehrere Monate in Anspruch genommen. Daher haben wir uns jetzt für eine Container-Lösung am Gelände der Volksschule entschieden und das auch im Gemeinderat so beschlossen.“

Die dafür notwendigen Container werden von der Gemeinde angekauft und können zukünftig auch für andere Projekte verwendet werden. „Wir haben im Gemeinderat weiters eine sofortige Unterstützung zur vorläufigen Fortführung der Kindergruppe beschlossen. So soll bis zur Fertigstellung unserer Lösung die Betreuung der Kinder gewährleistet bleiben“, sagte Kocevar.

Einzig der künftige Betreiber der Kleinkinderbetreuung steht noch nicht fest: „Wir verständigten uns im Gemeinderat darüber, dass wir das im zuständigen Ausschuss von Vize Johann Zeilinger noch einmal genau besprechen und klären werden. Sollte dann ein Entschluss gefasst sein, wird es in den Sommermonaten eine Sondersitzung des Gemeinderates geben“, hält der Bürgermeister fest. Damit sei die durchgehende Betreuung der 25 Kleinkinder über den Sommer und auch in weiterer Zukunft gewährleistet.