Durchgehender Stau zwischen Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf und gefährliche Situationen am Bahnübergang.

Ein defekter Bahnschranken in der Bahnstraße in Ebreichsdorf sorgte am Dienstagmorgen für ein Verkehrschaos und kilometerlangen Stau. Eine Seite des Schrankens ging nicht mehr komplett auf, und die Signalanlage blieb für mehr als eineinhalb Stunden auf Rot. Das führte zu einem Rückstau auf der L150 bis ins Ortsgebiet von Unterwaltersdorf.

Am Bahnschranken selbst kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, da die meisten Pkw nach längerer Haltezeit über den Bahnübergang fuhren. Die durchfahrenden Züge hielten vor der Bahnkreuzung an und überquerten diese erst, nachdem sie ein Signal abgegeben hatten.

„Ich verstehe nicht, warum hier nicht sofort jemand zur Absicherung hergestellt wird“, ärgerte sich ein Autofahrer über rund eineinhalb Stunden Wartezeit, bis schließlich die Techniker der ÖBB versuchten, den Defekt am Bahnschranken zu beheben, während die Anlage von der Polizei gesichert wurde.

Durch den Stau waren auch einige Schulbusse verspätet und Schüler kamen zu spät zum Unterricht.

