Dominik Mandel, Radisa Nedeljkovic und Darko Srejic heißen die drei Helden, die am 26. Februar in Unterwaltersdorf zu Lebensrettern wurden. Die drei Männer befreiten eine 87-jährige Frau aus ihrer brennenden Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Unterwaltersdorf.

Jetzt wurden sie von der Stadtgemeinde Ebreichsdorf geehrt. Es waren dramatische Minuten, als aus einem Haus in der Theodor-Gülcher-Gasse dichter Rauch drang und meterhohe Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss schlugen. Dominik Mandel, Radisa Nedeljkovic und Darko Srejic zögerten keine Sekunde und retteten eine 87-jährige Frau aus ihrer brennenden Wohnung. Dafür wurden die drei nach einem Vorschlag von Stadtrat René Weiner, der selbst als Feuerwehrmann bei dem Brand vor Ort war, von der Stadtgemeinde mit der Ehrennadel der Stadtgemeinde Ebreichsdorf in Bronze geehrt.