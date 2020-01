Am Parkplatz der Polizeiinspektion in Ebreichsdorf wurde in der Nacht das Auto eines Polizisten gestohlen.

Diebe haben in der Nacht auf Donnerstag in Ebreichsdorf und Umgebung zugeschlagen. Insgesamt drei Fahrzeuge, eines in Reisenberg und zwei in Ebreichsdorf wurden in der Nacht auf den 9. Jänner gestohlen.

Eines davon direkt vom Parkplatz der Polizeiinspektion in Ebreichsdorf. Erst als der Beamte gegen 7 Uhr seinen Dienst beenden wollte, bemerkte er das sein Fahrzeug gestohlen wurde. Dann wurden in kürzester Zeit die beiden weiteren Diebstähle gemeldet. Bei allen Fahrzeugen handelte es sich um die Marke Audi.