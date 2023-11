Ebreichsdorf Drogenlenker ohne Führerschein angehalten

Foto: APA (dpa)

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

E in Drogenlenker ohne Führerschein ist am Sonntagabend in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) gestoppt worden. Polizisten hatten den Pkw wegen einer defekten Beleuchtung angehalten.