Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag ins Sportzentrum in Ebreichsdorf/Weigelsdorf ein. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu einem Mannschaftsraum. In einer Garage brachen sie dann einen Schlüsselsafe auf und nahmen alle Schlüsseln mit. Im Ersten Stock stiegen sie über das Fenster der Toilette in den Gastronomiebereich ein und brachen dort einen Safe auf. Die Täter erbeuteten einen unbekannten Geldbetrag, der angerichtete Schaden ist groß.

