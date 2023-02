Feuerwehr rettete Mann aus erstem Stock

Wegen eines medizinischen Notfalls wurde der Samariterbund Ebreichsdorf am Montagmorgen gerufen. Der 76-Jährige wurde von den Notfallsanitätern stabilisiert und zum Abtransport ins Krankenhaus vorbereitet. Da sich der Mann jedoch im ersten Stock des Einfamilienhauses befand und dieses nur über eine enge Wendeltreppe erreichbar war, wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf zum Abtransport des kritischen Patienten gerufen. „Wir mussten mittels Drehleiter den Mann aus dem zweiten Stock retten“, so Einsatzleiter Michael Ditzer von der Feuerwehr Ebreichsdorf. So konnte der Mann rasch gerettet und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

