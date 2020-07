Kurz vor Mitternacht wurden gestern die Feuerwehren Ebreichsdorf und Weigelsdorf zu einem Fahrzeugbrand in der Gaernäckerstraße in Ebreichsdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein geparkter Pkw bereits in Vollbrand.

Den Feuerwehren gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.