Frau von Feuerwehr aus brennendem Haus gerettet

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Am Samstagabend brach in einem Wohnhaus in Ebreichsdorf ein Brand aus. Die alarmierten Feuerwehren Ebreichsdorf und Weigelsdorf rückten sofort zu dem Brandeinsatz aus.

„Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, standen zwei Zimmer in Vollbrand und die Flammen griffen bereits auf den Dachstuhl über“, berichtet Einsatzleiter Michael Ditzer von der Feuerwehr Ebreichsdorf. „Mit schwerem Atemschutz konnten wir die Wohnhausbesitzerin aus dem brennenden Haus retten und eine Nachbarin, sie ist Krankenschwester, begann sofort mit der Reanimation der leblosen Frau“, so der Einsatzleiter.

Während die Feuerwehren den Brand löschten und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhinderten, reanimierten die Krankenschwester sowie Sanitäter des Samariterbundes und des Roten Kreuz und die Notärzte des NEF Baden und Rettungshubschrauber C9 die Frau. Sie wurde ins AKH geflogen. Der Brand konnte gegen 19.30 gelöscht werden und die Brandermittler der Polizei nahmen die Erhebungen zur Brandursache auf.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.