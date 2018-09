Ein aufmerksamer Passant bemerkte in einem Feld an der L150 zwischen Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf zwei Fahrräder, die in einem Sonnenblumenfeld abgelegt worden waren und alarmierte sofort die Polizei.

Die Beamten konnten bei der Nachschau zwei vermutlich gestohlene Mountainbikes sicherstellen. Diese beiden Räder waren mit einem Vorhängeschloss gemeinsam gesichert. Nur wenige Stunden später konnten die Besitzer ausgeforscht werden.

Die Fahrräder wurden bereits vor einigen Wochen aus einer Wohnhausanlage in der Wiener Straße gestohlen.