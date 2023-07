Hunderte Kilogramm Fleisch illegal am Feldweg entsorgt

Passanten entdeckten am Sonntagmorgen neben einem Feldweg zwischen Ebreichsdorf und Schranawand eine große Menge illegal abgelagertes Fleisch. Es handelt sich vermutlich um Schweinefleisch, das in zahlreichen Fleischkisten und Plastiksäcken verpackt war und einfach abgekippt wurde. Es wird angenommen, dass es sich um einige hundert Kilo verdorbenes Fleisch handelt. Der Vorfall wurde bei der Polizei gemeldet.

Sofort nach der Verständigung durch die Polizei haben Mitarbeiter des Bauhofs am Sonntagvormittag das illegal abgelagerte Fleisch abtransportiert. "Wir konnten die großen Fleischmengen am Bauhof in unserem speziell gekühlten Tierkörperverwertungscontainer entsorgen", sagte Bauhofleiter Michael Ditzer, der mit seinem Team sofort professionell reagiert hat.