Katze „Funny“ hatte sich am Sonntagmorgen auf das Dach des Nachbarhauses verirrt und konnte nicht mehr von selbst herunter. So wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf zu einer Tierrettung in die Welsche Haltgasse in Ebreichsdorf alarmiert.

Mittels Schiebeleiter konnte die Feuerwehr die Katze vom Dach retten und an ihre Besitzer übergeben.

Die Katze ergriff unmittelbar nach ihrer Rettung die Flucht, ist aber wohl auf.