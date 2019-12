Dem beherzten Eingreifen eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Steckdose-Brand in einem Einfamilienhaus in Ebreichsdorf nicht in einer Tragödie geendet hat. Am Nachmittag bemerkte er, dass auf der Terrasse der Nachbarsfamilie aus einer Steckdose in der Fassade plötzlich die Flammen schlugen.

Dem Nachbar gelang es, mit einem auf der Terrasse liegenden Pullover die Flammen zu ersticken und so den Brand zu löschen. Gleichzeitig alarmierte er die Feuerwehr. Als die Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf an der Einsatzstelle eintrafen, war das oberflächliche Feuer schon gelöscht. Die Feuerwehr musste jedoch Teile der Fassade öffnen, da sich darunter bereits ein Schwelbrand ausgebreitet hatte.

Offensichtlich waren die Nachbarn nicht im Hause, da niemand auf das Klopfen der Einsatzkräfte reagierte. Wie sich dann jedoch herausstellte, befand sich die Tochter im Haus und schlief im Obergeschoss. Die Jugendliche wurde erst durch einen Anruf des Vaters geweckt. „Wir wollten uns gerade über ein Fenster Zutritt zum Haus verschaffen, als die Tochter der Familie die Tür öffnete“, so Einsatzleiter Michael Ditzer. „Das Haus war im Erdgeschoss bereits stark verraucht, und der Rauch hatte sich bereits auf den ersten Stock ausgebreitet“, so Ditzer. Die Tochter hatte also großes Glück, dass der Brand rechtzeitig vom Nachbarn entdeckt und gelöscht worden war.

Ausgelöst dürfte den Brand ein Kurzschluss einer Steckdose auf der Terrasse haben.

