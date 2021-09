Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag auf der A3 zwischen Ebreichsdorf Nord und Guntramsdorf in Fahrtrichtung Wien gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein Pkw-Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug, prallte gegen die Betonleitwand und überschlug sich mehrmals. Der schwer verletzte Lenker wurde von Sanitätern des Samariterbundes Ebreichsdorf und dem Notarzt-Team aus Baden versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste den Unfallwagen bergen und die Fahrbahn reinigen. Die A3 war für ca. 45 Minuten in Fahrtrichtung Wien gesperrt.