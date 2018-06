In der Bahnstraße in Ebreichsdorf verlor am Freitag während der Fahrt ein Getränkelieferant mehrere Kisten von seinem Lkw. Aus ungeklärter Ursache dürfte sich die seitliche Rolltür des Lkws geöffnet haben und mehrere Kisten fielen aus dem Lkw. Eine der Kisten landete auf einem entgegenkommenden Pkw und beschädigten diesen leicht.

Zahlreiche zersplitterte Glasflaschen wurden auf der Fahrspur und auf einem angrenzenden Radweg verteilt. Die Polizei alarmierte daher die Feuerwehr Ebreichsdorf zu einer technischen Hilfeleistung. Die Florianis mussten die Scherben zusammenkehren und die Fahrbahn mittels Waschanlage des Tanklöschfahrzeuges reinigen. Dazu musste die Straße für ca. 15 Minuten gesperrt werden.