Wie die NÖN bereits berichteten, musste der Verein Lern- und Schulwerkstatt Ebreichsdorf, der zwei private Schulen in Ebreichsdorf und Baden sowie eine Kinderkrippe in Ebreichsdorf betreibt, am 4. Juni die Insolvenz anmelden.

„Es scheint derzeit so gut wie fix zu sein, dass die Kleinkindbetreuung in Kürze nicht mehr möglich ist"

Seit dem Bekanntwerden der finanziellen Schwierigkeiten schaltete sich auch der Ebreichsdorfer Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) in die Gespräche ein und vermittelte zwischen den betroffenen Eltern, dem Verein und den Behörden.

„Es scheint derzeit so gut wie fix zu sein, dass die Kleinkindbetreuung in Kürze nicht mehr möglich ist und rund 25 Kleinkinder dadurch ihren Betreuungsplatz verlieren“, erklärt der Ortschef. „Daher haben wir uns als Stadtgemeinde Ebreichsdorf darüber verständigt, eine Betreuungseinrichtung gemeinsam mit ‚Kidspoint‘, mit denen wir bereits seit einigen Jahren in der Neuen Mittelschule und der Hans-Hofer-Schule zusammenarbeiten, einzurichten.“

„Jetzt muss aber alles ganz schnell gehen“

Damit engagiert sich die Stadtgemeinde erstmals im Bereich der Kleinkindbetreuung (unter 2,5 Jahre). Geplant ist, die ehemaligen Räumlichkeiten des „ASK“ am alten Sportplatz umzubauen.

„Wir sind bereits mit unserem Planer dabei, die nötigen baulichen Maßnahmen abzuklären“, berichtet der Bürgermeister. „Jetzt muss aber alles sehr schnell gehen und ich gehe davon aus, dass wir in der Juni-Sitzung im Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss zusammenbringen, damit die rund 25 Kleinkinder ab September wieder einen Betreuungsplatz haben“, betont Kocevar.

Damit würde die Stadtgemeinde Ebreichsdorf erstmals auch über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus in die Kleinkindbetreuung investieren, also eine nicht unerhebliche Investition für die Zukunft.