In einem Jahr werden bei den Gemeinderatswahlen, voraussichtlich im Jänner, die Ortsparlamente neu gewählt. In Ebreichsdorf bringen sich daher die „Neos“ neuerlich in Stellung.

Bei den Gemeinderatswahlen 2015 schafften sie den Einzug in den Gemeinderat nicht. Mit einem neuen Team bemühen sich nun die beiden Kandidaten, Andreas Goldberg und Stefan Zangerle, um Aufmerksamkeit unter Mithilfe der sozialen Netzwerke. Kritik übten die beiden Jungpolitiker kürzlich über fehlende Transparenz über die Gemeindefinanzen und den Schuldenstand der Stadtgemeinde.

Daher wurden sie zu einem Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Kocevar und Finanzstadtrat Christian Pusch (beide SPÖ) ins Rathaus eingeladen. „Es war ein gutes und konstruktives Gespräch. Die Neos-Vertreter hatten konkrete Fragen zum Budget, die Stadtrat Pusch und ich ausführlich beantworteten“, so Kocevar. „Das Budget wird seit vielen Jahren möglichst ausführlich und transparent auf der Homepage und in der Gemeindezeitung dargestellt“, so der Bürgermeister weiter, der von einem „guten Kennenlerngespräch“ spricht.

„Ein Budget ist eine sehr komplexe Sache und ich bin der Ansicht, dass soziale Medien nicht das best geeignetste Medium sind, um darüber im Detail zu diskutieren. Ich bin jederzeit gerne bereit, mit interessierten Bürgern in einem persönlichen Gespräch nähere Auskünfte zu geben“, erklärt Finanzstadtrat Christian Pusch auf Anfrage der Badener NÖN.