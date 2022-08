Neue Öffnungszeiten beim Samaritermarkt (SamMa)

Werbung

Seit Mai diesen Jahres ist Iris Geisriegler-Strack die neue Leiterin des Samariter-Sozialmarktes „SamMa“in Ebreichsdorf. Gemeinsam mit Melanie Simmandl kümmert sie sich mit viel Herz und Engagement um den Samaritermarkt und seine Kunden.

In dem Markt können Kunden unter einer gewissen Einkommensgrenze günstiger Lebensmittel, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen oder seit kurzem abgelaufen aber in Ordnung sind, zu sehr günstigen Preisen kaufen. „Der Andrang und das Interesse sind ständig im Steigen“, berichtet Iris Geisriegler-Strack. „Viele Kunden haben aber noch immer eine Hemmschwelle, was absolut nicht notwendig ist“. Jede Einzelperson mit einem Einkommen unter 1.238 Euro oder jedes Paar mit einem Einkommen von unter 1.856 Euro (pro Kind plus 371 Euro) kann mit einem Lichtbildausweis, einem Meldezettel und einem Einkommensnachweis eine Einkaufsberechtigungskarte erhalten.

„Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, ist bei uns willkommen“, so auch Mitarbeiterin Melanie Simmandl. Die Waren werden mehrmals die Woche bei verschiedenen Supermärkten abgeholt und seit 2. August 2022 kann man drei Mal die Woche zum Einkaufen kommen. Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist der Samaritermarkt von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Gerne gesehen sind Lebensmittelspenden

„Wenn Sie etwas aus ihrem Garten über haben, können Sie uns das sehr gerne vorbeibringen“, betont Geisriegler-Strack. Über diese oder andere Lebensmittel- oder Hygieneartikelspenden freut man sich beim Samaritermarkt sehr. Ohne der Unterstützung der freiwilligen Helfer wäre es aber nicht möglich, die Kunden mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Daher freut sich der Samariterbund über Freiwillige, welche das Projekt unterstützen.

Der ebenso in der Wiener Neustädter Straße untergebrachte SamLa, wo es Altwaren und gebrauchte Artikel für jedermann zu kaufen gibt, hat weiterhin am Donnerstag von 13 bis 19 Uhr, sowie am Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten Samaritermarkt „SamMa“

Wiener Neustädter Straße 20, 2483 Ebreichsdorf

Mittwoch 11 bis 14 Uhr

Donnerstag 11 bis 14 Uhr

Freitag 11 bis 14 Uhr

