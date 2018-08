„Spekulanten sollen in Zukunft in Siedlungsgebieten keine Mehrfamilienhäuser mehr bauen können“, ist sich die Opposition aus FPÖ und Bürgerliste (BL) einig. Daher fordern die beiden Fraktionen Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) auf, eine sofortige Bausperre zu verhängen und den Bebauungsplan zu überarbeiten.

„Es passt einfach nicht ins Ortsbild. Ein paar Spekulanten verdienen eine goldene Nase und alle anderen sind die Verlierer“, so FP-Stadtrat Markus Gubik. „Der zuständige Ausschuss muss sich so schnell wie möglich mit einem neuen Bebauungsplan für die ganze Gemeinde beschäftigen. Bis es neue Richtlinien gibt, plädiere ich für eine Bausperre in der Stadtgemeinde“, so BL-Stadtrat René Weiner.

„Aus ihren Hängematten endlich erhoben“

Der zuständige Baustadtrat Otto Strauss (parteiunabhängig mit SP-Mandat) ortet eine „populistische Forderung“, die sogar für die Sache selbst „kontraproduktiv“ sei: „Nachdem den beiden Oppositions-Stadträten Untätigkeit vorgeworfen wurde, erhoben sich die beiden aus ihren Hängematten und fordern den Bürgermeister populistisch auf, eine Bausperre zu verhängen. Die dazu nötigen Grundlagen werden aber bereits seit Monaten im zuständigen Ausschuss und in Gesprächen mit Fachleuten erörtert, was Gubik und Weiner entgangen sein dürfte“, so Strauss.

Es müsse nämlich genau definiert werden, was in der Zeit der Bausperre gebaut werden darf. „Dazu gibt es eine seit Langem geplante Sitzung Ende August, wo alle Fraktionen vertreten sind und dabei ihre Meinung darlegen können. Eine diesbezügliche Beschlussfassung könnte dann in der nächsten Gemeinderatssitzung im September erfolgen“, so Strauss weiter. „Mit ihrer unüberlegten Selbstdarstellung erreichten Gubik und Weiner nur eines: Größere Projekte werden aufgrund der ‚Vorankündigung‘ vermutlich schnell noch eingereicht, bevor eine mögliche Bausperre Rechtsgültigkeit erlangt. Aber das scheint den beiden ja egal zu sein. So ist die Aktion von Gubik und Weiner bestenfalls kontraproduktiv.“