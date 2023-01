Pannenhelfer rettet Hund aus versperrtem Auto

Vormittags mitten im Wald zwischen Ebreichsdorf und Deutsch-Brodersdorf (Bezirk Baden): Während sein Herrchen gerade beim Holzschneiden war, saß Border Collie "Shadow" entspannt im Wagen. Womit sein Besitzer nicht gerechnet hatte: Dass sein treuer Begleiter auf vier Pfoten sich irrtümlich selbst im Auto einsperren würde. Offenbar legte sich "Shadow" auf den Funkschlüssel, der im Wagen verblieben war und betätigte dabei unabsichtlich einen Knopf. Daraufhin verständigte sein Herrchen die ÖAMTC-Nothilfe unter 120.

"Wirklich besonderer Hund"

Der burgenländische Pannenhelfer Reinhard Artner war schnell zur Stelle: "Zum Glück blieb 'Shadow' ruhig und folgte seinem Besitzer aufs Wort. Der Hund saß am Fahrersitz, als ich ankam – fast so, als hätte er mich schon zur Begrüßung erwartet", so der Gelbe Engel. Auf Kommando habe der Border Collie dann auf den Beifahrersitz gewechselt und sei in den arretierten Gurt hineingeschlüpft: "Der Hund hat sich quasi selbst angeschnallt und schon bereit zur Abfahrt gemacht – das war herzerwärmend."

Reinhard Artner konnte die Fahrertür des Geländewagens binnen kürzester Zeit entriegeln, der Vierbeiner und sein Herrchen waren wieder vereint. Artner abschließend: "Zum Dank hat mir Shadow dann noch ein paar Kunststücke vorgeführt – ein wirklich besonderer Hund."

