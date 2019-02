Im September beschloss der Gemeinderat eine Bausperre für die nächsten zwei Jahre (die NÖN berichtete). In Siedlungsgebieten dürfen daher nur noch zwei Wohneinheiten pro Grundstück errichtet werden. Diese Bausperre trat Anfang Oktober in Kraft.

In der Gemeinderatssitzung im November stellte die FPÖ die Anfrage an Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ), wie viele Stadt- und Gemeinderäte oder deren Familienangehörige ein Bauansuchen noch vor Inkrafttreten dieser Sperre gestellt hätten. Nun wurde diese Anfrage vom Bürgermeister beantwortet.

„Streithansl-Gubik ist wieder in Aktion!“

„Ein Regionalpolitiker der Ebreichsdorfer SP nützte das kleine Zeitfenster zwischen der freiheitlichen Forderung und dem Inkrafttreten, um auf mehreren seiner Grundstücke mehr als zwei Wohneinheiten zu errichten“, kritisierte anschließend FPÖ-Stadtrat Markus Gubik.

FP-Stadtrat Markus Gubik | Thomas Lenger

„Für uns Freiheitliche kann ich die Hand ins Feuer legen, und Bürgerliste, ÖVP und die Grünen versicherten mir, dass es sich um keinen ihrer Mandatare handelt. Also bleibt nur die SPÖ übrig“, so Gubik. „Für die skandalgebeutelten Genossen ist das offensichtlich kein Problem, wenn einer ihrer Mandatare im Gemeinderat für die Bausperre stimmt und gleichzeitig wie wild alles zubetoniert“, kritisiert Gubik.

„Streithansl-Gubik schlägt wieder um sich. Nicht mehr und nicht weniger“, antwortet SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Kocevar darauf. „Bis ein Gesetz in Kraft tritt, gibt es Fristen. Diese sind für alle Bürger gleich. Was Gubik ganz bewusst wieder einmal vergisst, ist die ganze Wahrheit zu berichten. Denn so wie ein Mitglied des Gemeinderates machten auch acht andere Bürger während dieser Frist vom Recht einer Baueinreichung Gebrauch und stellten so völlig legal ihr Bauansuchen.“ Offenbar mache Gubik Unterschiede zwischen „normalen“ und „politisch aktiven“ Bürgern.

„Oder will er gar alle Grundeigentümer zwangsenteignen? Ich bin schon gespannt, ob er bei seinen zahlreichen Grundstücken, die er in Ebreichsdorf besitzt, auch so genau sein wird, wenn er sie irgendwann verkauft oder verbaut“, so Kocevar.