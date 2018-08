Am Sonntag kam ein ungarischer Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn bei der Zufahrt zum Magna Racino Kreisverkehr auf der B16 ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Fahrbahnteiler; der Lenker verriss das Fahrzeug anschließend in die andere Richtung - er kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.

Eine zufällig vorbeikommende zivile Polizeistreife sicherte die Unfallstelle ab und alarmierte die Feuerwehr Ebreichsdorf. Diese musste den Wagen mittels Kran bergen und von der Unfallstelle wegbringen. Die vier Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

www.monatsrevue.at