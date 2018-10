Anrainer alarmierten am Montag die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Rechten Bahnzeile in Ebreichsdorf. Ein Pkw-Lenker dürfte bereits in der Nacht mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Betonblöcke geprallt sein.

Der Wagen kam auf einer Wiese beim Kinderspielplatz zum Stillstand. Der Lenker flüchtete von der Unfallstelle, ohne die Einsatzkräfte zu verständigen. Die Polizei konnte den Fahrer rasch ausforschen. Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste den Unfallwagen bergen.