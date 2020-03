Die von der Bundesregierung verhängten Ausgangsbeschränkungen sind bereits seit mehreren Tagen in Kraft. Dennoch gibt es einige, welche sich nicht an diese halten und „zum Spaß“ unterwegs sind. In Ebreichsdorf wurden am Sonntag Kontrollen von der Polizei durchgeführt. Unter den angehaltenen Fahrzeugen auch viele mit Wiener Kennzeichen oder aus den umliegenden Bezirken.

Thomas Lenger

Zahlreiche Personen, welche nicht aus dringenden Gründen unterwegs waren, sondern einfach „ins Grüne“ fahren wollten. Die Fahrzeuglenker wurden von der Polizei angehalten, wieder nach Hause zu fahren und nur in den gesetzlich geregelten dringenden Fällen die Wohnung zu verlassen.