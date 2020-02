Porsche prallte gegen Baum, Lenkerin eingeklemmt .

Dramatischer Rettungseinsatz am Montagabend auf der Racino Allee am Gelände des Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin wurde bei einem schweren Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt.