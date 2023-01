Region will verstärkt Sonne nutzen

Werbung

Bilanz über die bisherige Arbeit und die weiteren Projekte der Kleinregion Ebreichsdorf zogen Obmann Otto Strauss, Klima- und Energiemodellregionsmanager Christian Mesterhazi und die Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, (Ebreichsdorf), Thomas Sabbata-Valteiner, SPÖ, (Pottendorf), Thomas Jechne, SPÖ, (Mitterndorf) sowie René Klimes, PUL, (Blumau-Neurißhof).

„Dabei gibt es durchaus mehr beachtete Themen wie den ÖBB-Ausbau der Pottendorfer Linie oder Kooperationen beim Radwegeausbau.“

Mitterndorfer Bürgermeister Thomas Jechne

So habe man in den letzten Jahren vor allem stark auf eine Kooperation, unter anderem mit dem österreichischen Energie- und Klimafonds, gesetzt und Schwerpunkte für den Klimaschutz definiert. Ein weiterer Schwerpunkt der Kleinregion beim Klimaschutz liegt im Bereich Mobilität. „Dabei gibt es durchaus mehr beachtete Themen wie den ÖBB-Ausbau der Pottendorfer Linie oder Kooperationen beim Radwegeausbau. Ein anderes Thema, das vielleicht weniger beachtet wird, aber uns durchaus sehr wichtig ist und wir sehr erfolgreich umsetzen, ist der E-Ladestationenausbau“, berichtet der Mitterndorfer Bürgermeister Thomas Jechne. Gemeinsam wurden nun wieder 10 öffentliche Ladestationen in der gesamten Kleinregion errichtet. Diese Bezahlladestationen, finanziert von den Gemeinden, werden von der EVN betrieben.

Pottendorfs Bürgermeister Sabbata-Valteiner merkte an: „Die Kleinregion engagiert sich ja schon länger im Bereich Klimaschutz und es ist ja weithin sichtbar, dass die Region zu den Windstrom-Exporteuren gehört. Ein für uns aber sehr wichtiger Punkt ist die kommunale Photovoltaik-Offensive. Wir haben in Pottendorf im letzten Jahr vier kommunale PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 100 kW in Betrieb genommen. Für dieses Jahr sind es 10 Anlagen mit zusätzlichen 272 kW. Damit produzieren wir rund 30 Prozent unseres Strombedarfs selbst.“

„Lieber Photovoltaik auf Dächern als auf Äckern“

In dem Zusammenhang plädierte Ebreichsdorfs Stadtchef Wolfgang Kocevar dafür, „statt große PV-Flächenprojekte auf Ackerland lieber PV-Anlagen auf Dächer zu installieren“. Bürgermeister Rene Klimes setzt vor allem auf Bürgerbeteiligung bei Sonnenkraftwerken. „Eines dieser Projekte ist unser ADEG-Markt. Das Gebäude ist prädestiniert für die Nutzung von Sonnenkraft, denn die Kühlanlagen und der Betrieb des Kaufhauses verursachen einen enormen Stromverbrauch. Mit 60 kW gehört die Anlage zu den größten, die wir derzeit im kommunalen Umfeld errichten.“

Gleichzeitig sollen alle Bürger in den Genuss kommen, sich an dem Projekt zu beteiligen. „Die Bevölkerung kann sich an der PV-Anlage beteiligen und Bürger können Eigentümer eines PV-Panels werden“, sagt Klimes. „Wir wollen für die Investition eine ungewöhnlich hohe Rendite bieten. Wir setzten auf Einkaufsgutscheine für unseren Supermarkt. Damit geben wir ein klares Signal zum regionalen Einkauf.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.