Für die regionalen Gastronomen ist das Jahr 2020 kein leichtes Jahr. Die Corona-Pandemie sorgt für tiefe Einschnitte im Leben der Gastronomen. Überhaupt war in diesem Jahr auch in der Gastronomie alles anders und so kam auch der jährlich mit großer Spannung erwartete Gault Milau um ein Monat verspätet erst Anfang Dezember heraus.

Absoluter Spitzenreiter ist wieder das Rosenbauch’s in Ebreichsdorf mit 15 Punkten und drei Hauben. Küchenchef Franz Rosenbauch freut sich über die neuerliche Auszeichnung. „Gerade in einem Jahr wie diesem ist die neuerliche Auszeichnung mit drei Hauben ein sehr schöner Jahresabschluss“, meint Küchenchef Franz Rosenbauch. Er führt gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Karl das Lokal seit vielen Jahren. „Natürlich freuen wir uns über die drei Hauben, das Wichtigste aber ist, und das merkt man gerade in Zeiten wie diesen, die Treue unserer Stammgäste“, erklärt Karl Rosenbauch.

Die Brüder haben seit dem Lockdown wieder auf Abholung umgestellt und bieten vom 10-Euro-Mittagsmenü bis zu winterlichen Tappas für zu Hause ein breites Angebot. „Wir haben sofort reagiert und uns einfach umgestellt“, sagt Küchenchef Franz Rosenbauch. „Wir hatten zum Glück einen sehr guten Sommer und jetzt sind es vor allem unsere treuen Stammgäste, die viele Speisen abholen, die uns in der schweren Zeit helfen“, erzählt Karl Rosenbauch.

Wann man wieder den regulären Restaurantbetrieb aufnehmen kann, wissen die Brüder noch nicht. „Wir freuen uns schon sehr, wenn wir unsere Stammgäste wieder bei uns im Restaurant bewirten dürfen“, betonen die Brüder unisono.