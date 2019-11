Heuer ist in der Gastronomie alles anders, zumindest was die Hauben betrifft. „Wir stellen heuer erstmals die Bewertung auf ein internationales Schema um“, erklärte Herausgeber Karl Hohenlohe bei der Präsentation des neuen „Gault&Millau“ Lokal-Guide in Wien.

Von dem neuen Bewertungssystem profitieren nicht zuletzt auch die Restaurants der Region. Die absolute Nummer eins im Bezirk Baden ist und bleibt das „Rosenbauch´s“ in Ebreichsdorf. Das Restaurant erreichte heuer 15 Punkte und wurde erstmals mit drei Hauben ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und ich bin sehr stolz auf mein Team“, sagt Küchenchef Franz Rosenbauch, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Karl seit 27 Jahren das Restaurant erfolgreich betreibt.

„Die Zeiten in der Gastronomie werden nicht einfacher. Wir setzen aber seit vielen Jahren auf Qualität und persönliche Betreuung und das kommt bei unseren Gästen sehr gut an“, freut sich Service- und Weinexperte Karl Rosenbauch.