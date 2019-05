Für gehörigen Ärger sorgte der Ausfall des Schülerbusses am Dienstag den 7. Mai 2019 in der Schafflerhofstraße in Ebreichsdorf. Der Bus der dort laut Plan um 7.08 Uhr abfährt und die Schüler ins Don Bosco Gymnasium nach Unterwaltersdorf bringt, kam einfach nicht.

Die Schüler mussten die Eltern anrufen oder zu Fuß in die Schule gehen. Als dann am 8. Mai 2019 wieder kein Bus kam, reichte es vielen. Zahlreiche Beschwerden gingen bei der VOR und der Stadtgemeinde Ebreichsdorf ein. „Ich habe sofort mit dem Verkehrsbetrieb Kontakt aufgenommen und nachgefragt“, so die Verkehrsstadträtin Claudia Dallinger. Doch bis am Donnerstagvormittag kam seitens des VOR keine Stellungnahme.

Auch eine Presseanfrage an die beiden Pressesprecher des VOR blieb bisher ohne Antwort. Am Donnerstag organisierten die Eltern eine Shuttle, sollte wieder der Bus ausfallen. Diesmal kam er aber. Warum zwei Tage hintereinander der Bus ausfiel, ist unklar. Seitens der VOR schweigt man vorerst dazu.