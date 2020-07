Wie erwartet ist es heute zu massiven Verkehrsbehinderungen in Ebreichsdorf gekommen. Wegen den Bauarbeiten an der Kreuzung B16/L150 wird der Verkehr mit Ampeln geregelt. Es kam zu massiven Stauungen. Richtung Unterwaltersdorf reichte der Stau bis zur Piestingauzufahrt. Von Weigelsdorf kommend bis zur OMV Tankstelle und von Wien kommend bis zur Ortseinfahrt. Teilweise stand man bis zu 45 Minuten im Stau.

Wie berichtet saniert der NÖ Straßendienst den Kreuzungsbereich, indem die asphaltierten Flächen teilweise durch Betonfelder ersetzt werden. Die Arbeiten sollen in drei Bauphasen abgewickelt werden und bis 31. August 2020 dauern. Während dieser Zeit kommt es im Kreuzungsbereich in der Wiener Straße und der Bahnstraße zu zahlreichen Halte- und Parkverboten. Weiters ist die Einfahrt in die Feldstraße sowie in die Sportplatzstraße für den von der Bahnstraße kommenden Verkehr vom 20. bis 23. Juli 2020 und 3. bis 6. August 2020 gesperrt.

